Rauferei wegen Drogen: Soldat sieht alles mit an

Drei unbekannte Täter versuchten am 7. Februar, einen Drogenhändler auszurauben. Die daraus resultierende Schlägerei wurde von einem Soldaten des Bundesheer beobachtet. Er alarmierte die Polizei.

Ein Bundesheersoldat stand um 20 Uhr auf seinem Wachposten in der Reisnerstraße, als er auf eine Rauferei aufmerksam wurde. Sofort verständigte er die Polizei. Die anrückenden Beamten konnten einen flüchtenden 22-Jährigen stoppen.

Drogenhandel schlug fehl

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurden etwa 210 Gramm Haschisch gefunden. Daraufhin nahm die Polizei den 22-Jährigen vorläufig fest und stellte das Rauschgift sicher. Bei der Vernehmung gab der Mann an, dass er die Drogen an drei Unbekannte verkaufen wollte. Diese versuchten ihn auszurauben, und schlugen auf ihn ein.

Dealer wird angezeigt

Eine sofortige Fahndung nach den restlichen Tätern verlief ohne Erfolg. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung durch die Rettung ab. Er wird angezeigt.