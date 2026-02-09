Verpuffung im dritten Stock: Bewohner schwer verletzt

Am 9. Februar kam es in Floridsdorf zu einer Verpuffung in einem Mehrparteienhaus. Berufsrettung und Berufsfeuerwehr rückten an. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Um kurz nach 16 Uhr wurde die Einsatzkräfte nach Floridsdorf alarmiert. „Es kam zu einer Verpuffung in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses.“, sagt Lukas Schauer von der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber 5 Minuten. Der Wohnungsmieter erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzt der Berufsrettung erstversorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr kontrollierte das gesamte Gebäude und konnte eine Gefährdung für weitere Personen ausschließen.