31-Jähriger wollte Automat in U-Bahn knacken

Ein 31-Jähriger versuchte am Montag kurz nach Mitternacht einen Automaten in einer U-Bahn-Station aufzubrechen. Die Polizei konnte ihn noch am Tatort festnehmen.

Ein Mitarbeiter der Wiener Linien konnte kurz nach Mitternacht über die Kameras der U-Bahn-Station Schottentor beobachten, wie ein Mann versuchte, einen Automaten für Handyzubehör aufzubrechen. Er verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort erwischen, und sie nahmen ihn vorläufig fest. Als Werkzeug verwendete der Mann eine ausgerissene Vorhangstange eines Fotoautomaten. Die Polizisten durchsuchten auch seinen Rucksack, und fanden weiteres Einbruchswerkzeug, mehrere Messer, Handys, fünf Bankomatkarten und einen spanischen Ausweis, der dem 31-jährigen Mann aus Serbien offensichtlich nicht gehörte. Er wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt, und befindet sich in Gewahrsam