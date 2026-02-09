Skip to content
Wien
09/02/2026
höchstens 6 Grad

Wien-Wetter: Hochnebel zeigt sich hartnäckig

Der Hochnebel wird die Bundeshauptstadt am Dienstag dominieren. Stellenweise kann die Sonne durchblitzen.

Recht beständiger Hochnebel liegt am 10. Februar über Wien. Erst am Nachmittag gibt es bezirksweise Chancen auf ein paar Aufhellungen. Es weht im Tagesverlauf mäßig auflebender Südostwind. In der Früh hat es rund zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen um sechs Grad, so die GeoSphere Austria.

