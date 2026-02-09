Wien-Wetter: Hochnebel zeigt sich hartnäckig

Recht beständiger Hochnebel liegt am 10. Februar über Wien. Erst am Nachmittag gibt es bezirksweise Chancen auf ein paar Aufhellungen. Es weht im Tagesverlauf mäßig auflebender Südostwind. In der Früh hat es rund zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen um sechs Grad, so die GeoSphere Austria.