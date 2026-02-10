Mit Traktor abgestürzt und verstorben: Bruder findet 25-Jährigen im Wald

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich Montagnachmittag, am 9. Februar 2026 gegen 16 Uhr, im Gemeindegebiet von Kirchschlag (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) ereignet. Ein 25-jähriger Mann ist dabei verstorben.

Wie die Polizei nun berichtet, ist de 25-jährige Niederösterreicher mit einem Traktor auf einem Waldweg unterwegs gewesen. Dort aber kam er links vom Weg ab und stürzte in weiterer Folge rund 30 Meter weit eine steile Waldböschung hinab. Der Traktor überschlug sich, der 25-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Schließlich wurde er unter der A-Säule der Zugmaschine eingeklemmt.

Bruder setzte Rettungskette in Gang

Erst knapp drei Stunden später, gegen 19 Uhr, wurde er dann am Unfallort gefunden. Sein Bruder entdeckte das Fahrzeug und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Doch jede Hilfe kam zu spät. „Der 25-jährige Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, heißt es seitens der Beamten abschließend.