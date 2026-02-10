Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Traktor in schwarz-weiß und eine Kerze.
Der 25-Jährige ist noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen erlegen.
Bezirk Zwettl / NÖ
10/02/2026
Nach drei Stunden

Mit Traktor abgestürzt und verstorben: Bruder findet 25-Jährigen im Wald

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich Montagnachmittag, am 9. Februar 2026 gegen 16 Uhr, im Gemeindegebiet von Kirchschlag (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) ereignet. Ein 25-jähriger Mann ist dabei verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)

Wie die Polizei nun berichtet, ist de 25-jährige Niederösterreicher mit einem Traktor auf einem Waldweg unterwegs gewesen. Dort aber kam er links vom Weg ab und stürzte in weiterer Folge rund 30 Meter weit eine steile Waldböschung hinab. Der Traktor überschlug sich, der 25-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Schließlich wurde er unter der A-Säule der Zugmaschine eingeklemmt.

Bruder setzte Rettungskette in Gang

Erst knapp drei Stunden später, gegen 19 Uhr, wurde er dann am Unfallort gefunden. Sein Bruder entdeckte das Fahrzeug und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Doch jede Hilfe kam zu spät. „Der 25-jährige Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, heißt es seitens der Beamten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: