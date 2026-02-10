Neue Tierarztpraxis: Hier werden Hunde und Haie versorgt

Viele Menschen, die Haustiere haben, kennen es: Der Ganz zum Tierarzt steht wieder an. Was aber, wenn die Meeresschildkröte oder der Hai einen Tierarzt braucht? Dafür ist nun eine neue Tierarztpraxis da.

„Von Hund bis Hai.“ Mit diesen Worten wird die neue Tierarztpraxis in unmittelbarer Nähe zum Haus des Meeres in Wien angekündigt. Damit wird auch ein großer Traum des Zoodirektors Jeff Schreiner Realität, werden dort doch spezialisierte Diagnostik mit fundierter Expertise in der Betreuung exotischer Tiere vereint. „Die Nähe, die Infrastruktur und das spezialisierte Team schaffen optimale Bedingungen für unsere besonderen Patienten“, weiß Schreiner.

Auch externen Tierhaltern stehen die Türen offen

Er sieht in diesem neuen Standbein des Haus des Meeres einen „Meilenstein für die tiermedizinische Versorgung exotischer Tiere in Wien und Umgebung“. Übrigens: Neben den exotischen Tieren, die vorwiegend in Zoos zu Hause sind, steht das Angebot auch externen Tierhaltern offen. Es werden also auch Hunde, Katzen und kleine Heimtiere von den Zootierärzten betreut.

©Haus des Meeres | In der neuen Tierarztpraxis… ©Haus des Meeres | …werden von Schlangen bis… ©Haus des Meeres | …Schildkröten alle möglichen Tiere behandelt.

Fokus auf exotische Tiere

In der Praxis hat man jedenfalls modern ausgestattete Behandlungsräume, einen eigenen OP, digitales Röntgen, Utraschall sowie ein hausinternes Labor. Und auch wenn Hunde und Katzen wohl den Großteil der Patienten ausmachen werden, möchte man den Fokus weiterhin auf exotische Tiere wie Reptilien und Amphibien legen.

