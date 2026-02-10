68. Wiener Opernball: Stadt wird zur Bühne und der Verkehr pausiert

Der Wiener Opernball bringt am 12. Februar nicht nur Glamour in die Staatsoper, sondern auch Verkehrsänderungen in der Innenstadt. Ringsperren, Öffi-Umleitungen und Staus prägen den Abend rund um den Opernring.

Wenn sich am 12. Februar 2026 die Tore der Wiener Staatsoper zum 68. Wiener Opernball öffnen, verwandelt sich die Innenstadt einmal mehr in einen Ort internationaler Aufmerksamkeit. Das traditionsreiche Gesellschaftsereignis zieht Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Society an – und bringt gleichzeitig spürbare Veränderungen für den Verkehr in der City mit sich.

Straßen und Öffis betroffen

Rund um die Staatsoper gelten am Donnerstagabend umfangreiche Verkehrsmaßnahmen. Wie der ARBÖ informiert, wird die Ringstraße zwischen Johannesgasse und Operngasse voraussichtlich von 19 Uhr bis etwa 23 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Die Durchfahrt bleibt in diesem Zeitraum ausschließlich Berechtigten vorbehalten. Zusätzlich wird die Kärntner Straße zwischen Karlsplatz und Opernring nicht befahrbar sein. Auch der öffentliche Verkehr ist von den Einschränkungen betroffen. Erfahrungsgemäß werden die Straßenbahnlinien 1, 2 und D bereits ab den frühen Abendstunden umgeleitet. Die Linie 71 sowie die Autobuslinie 59A verkehren verkürzt, während die Linie 2A den Betrieb am Opernballabend ab etwa 18:50 Uhr einstellt. Darüber hinaus kommt es auch bei mehreren Nachtbuslinien zu Anpassungen im Fahrplan.

ARBÖ rät von Autofahrten ab

Mit Verzögerungen ist insbesondere im Abendverkehr zu rechnen. Staus bilden sich erfahrungsgemäß vor den Ableitungen am Ring sowie entlang der sogenannten Zweier-Linie. Auch auf Ausweichrouten entlang des Donaukanals und am Gürtel kann sich die Fahrzeit deutlich verlängern. Der ARBÖ empfiehlt daher eine möglichst entspannte Anreise — und rät von der Nutzung des eigenen Autos ab. „Wir raten Opernballgästen davon ab, mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen , auch dann, wenn sie zu den Berechtigten zählen. Staus und die Suche nach einem freien Parkplatz kosten nicht nur viel Zeit, sondern auch viele Nerven. Die Anreise mit den Öffis, vor allem den U-Bahn-Linien, Taxis oder Limousinenservices ist deutlich stressfreier“, so der ARBÖ-Informationsdienst abschließend.