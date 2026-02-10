Skip to content
©LPD Wien
Die Polizei fahndet nach diesem Mann.
Die Polizei fahndet nach diesem Mann.
3. Bezirk/Wien
10/02/2026
Fahndung

Pistole gezückt, Juwelier in Wien ausgeraubt: Kennst du diesen Mann?

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft in Wien-Landstraße fahndet die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann konnte trotz Großfahndung entkommen, nun werden Zeugen gesucht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, Ende Jänner mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet ein Schmuckgeschäft in Wien-Landstraße beraubt zu haben. Wie bereits berichtet, konnte der unbekannte Täter trotz umfangreicher Sofortfahndungsmaßnahme flüchten. Das Landeskriminalamt Wien führt seitdem die Ermittlungen in dem Fall. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Personenbeschreibung

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, mittlere Statur, Vollbart,
sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Bekleidung:

  • Olivgrüne Hose,
  • dunkle Jacke,
  • weinrote TOMMY HILFIGER-Wollhaube,
  • dunkle NIKE-Sportschuhe.

Tragebehältnis: Schwarzer ADIDAS-Rucksack

Bewaffnung: Pistole

©LPD Wien
©LPD Wien
Die Polizei sucht nach diesem Mann.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
