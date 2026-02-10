Pistole gezückt, Juwelier in Wien ausgeraubt: Kennst du diesen Mann?

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft in Wien-Landstraße fahndet die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann konnte trotz Großfahndung entkommen, nun werden Zeugen gesucht.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, Ende Jänner mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet ein Schmuckgeschäft in Wien-Landstraße beraubt zu haben. Wie bereits berichtet, konnte der unbekannte Täter trotz umfangreicher Sofortfahndungsmaßnahme flüchten. Das Landeskriminalamt Wien führt seitdem die Ermittlungen in dem Fall. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Personenbeschreibung männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, mittlere Statur, Vollbart,

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent Bekleidung: Olivgrüne Hose,

dunkle Jacke,

weinrote TOMMY HILFIGER-Wollhaube,

dunkle NIKE-Sportschuhe. Tragebehältnis: Schwarzer ADIDAS-Rucksack Bewaffnung: Pistole