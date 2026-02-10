Auf frischer Tat ertappt: Mutmaßlicher Taschendieb in Wien festgenommen

Ein 62-jähriger Mann wird in Wien-Hietzing auf frischer Tat festgenommen – offenbar beim Versuch, Bargeld aus der Geldbörse eines Passanten zu stehlen, das teilte die LPD Wien mit.

Polizeibeamte der PI Am Platz griffen ein, als ein mutmaßlicher Taschendieb in der Hietzinger Hauptstraße zuschlug.

Am 9. Februar gegen 11:25 Uhr kam es in der Hietzinger Hauptstraße in Wien zu einer vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Taschendiebs. Die Polizeiinspektion Am Platz war im Rahmen ihres Streifendienstes vor Ort, als Beamte beobachteten, wie ein 62-jähriger Mann aus Rumänien einen Mann ansprach und darum bat, eine Euromünze zu wechseln.

Wollte Münze wechseln, griff nach ganzem Geld

In dem Moment, als das Opfer seine Geldbörse öffnete, soll der Tatverdächtige mehrere Bargeldscheine entwendet haben. Durch die Aufmerksamkeit der Beamten konnte der Mann noch am Tatort gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurden Bargeldscheine im höheren dreistelligen Bereich sichergestellt. Aufgrund des dringenden Verdachts der gewerbsmäßigen Begehung von Taschendiebstählen erfolgte die vorläufige Festnahme. Der Verdächtige machte keine Angaben zu den Vorwürfen.

Auf freiem Fuß angezeigt

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien wurde gegen den 62-Jährigen eine Anzeige erstattet, er wurde jedoch auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, dauern weiterhin an.