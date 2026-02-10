Gefährliche Aktion: Unbekannte warfen Mülltonnen auf U-Bahn-Gleise

Zu brenzligen Szenen kam es in der Nacht auf Dienstag im Bereich des Naschmarktes. Bislang unbekannte Täter haben dort zwei Mülltonnen auf die U-Bahngleise geworfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

„Laut ersten Ermittlungserkenntnissen dürften die Mülltonnen von einer Brücke auf die Gleise geworfen worden sein“, heißt es am Dienstag vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Bahn still und die Tonnen befanden sich unter der Zugsgarnitur.

Polizei bittet um Hinweise

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auch die U-Bahn konnte nach der Entfernung der Mülltonnen durch die Berufsfeuerwehr Wien wieder weiterfahren. Aufgrund des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. „Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen“, betonen die Beamten abschließend.