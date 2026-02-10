Aus Geldnot wurde junger Wiener (22) zum Seriendieb

Ein mutmaßlicher Seriendieb wurde in Wien-Alsergrund nun ausgeforscht. Ihm werden 32 Fälle von Mai 2025 bis Jänner 2026 zur Last gelegt.

Ein 22-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde von den Kriminalpolizisten nun als Tatverdächtiger ausgeforscht. Auffällig sei vor allem gewesen, dass die Taten immer in den Nachtstunden verübt wurden und an den Tatorten selbst, keinerlei Einbruchsspuren zu finden waren. In den Büros, die von universitären Einrichtungen betrieben werden, wurden Rollkästen aufgebrochen und daraus Bargeld, Handkassen bzw. elektronische Geräte oder Lebensmittel gestohlen, berichtet die Polizei.

22-Jähriger gesteht Tatvorwürfe

Umfangreiche Ermittlungen haben sich dann in weiterer Folge eben gegen den mittlerweile ausgeforschten Mann gerichtet. Dieser hat die Vorwürfe bereits gestanden und meinte, er habe es aus Geldnot gemacht. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, der 22-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.