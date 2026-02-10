Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Ein trüber Mittwoch steht Wien bevor.
Wien
10/02/2026
Regen möglich

Wien-Wetter: Durchwachsener Mittwoch

Der 11. Februar wartet in der Bundeshauptstadt mit Wolken auf, die den Nebel ablösen. Untertags kann es zwischenzeitlich regnen. Das Thermometer klettert auf neun Grad.

Die hochnebelartige Bewölkung wird im Tagesverlauf von dichten Wolken abgelöst. Diese sorgen um die Mittagszeit vorübergehend auch für Regen. Der Wind kommt anfangs noch aus Südost, er dreht mit Einsetzen des Regens aber auf West und weht mäßig. Rund drei Grad hat es in der Früh, bis zu neun Grad werden es tagsüber, so die GeoSphere Austria.

