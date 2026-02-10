Wien-Wetter: Durchwachsener Mittwoch

Der 11. Februar wartet in der Bundeshauptstadt mit Wolken auf, die den Nebel ablösen. Untertags kann es zwischenzeitlich regnen. Das Thermometer klettert auf neun Grad.

Die hochnebelartige Bewölkung wird im Tagesverlauf von dichten Wolken abgelöst. Diese sorgen um die Mittagszeit vorübergehend auch für Regen. Der Wind kommt anfangs noch aus Südost, er dreht mit Einsetzen des Regens aber auf West und weht mäßig. Rund drei Grad hat es in der Früh, bis zu neun Grad werden es tagsüber, so die GeoSphere Austria.