Opernball: Walzer, Weltstars und ein Hauch Broadway

Ganz Wien steht wieder Kopf: Am Donnerstag geht in der restlos ausverkauften Staatsoper der 68. Opernball über die Bühne.

Unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen regiert einmal mehr der „König Walzer“ – heuer allerdings mit ordentlich Broadway-Glamour bei der Eröffnung. Politisch fällt der Aufmarsch etwas schlanker aus. Van der Bellen kommt mit Ehefrau Doris Schmidauer, Kanzler Christian Stocker ist wegen eines EU-Gipfels verhindert. Vizekanzler Andreas Babler feiert als Kulturminister seine Ball-Premiere, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger erscheint erstmals als Außenministerin. Für Gesprächsstoff sorgt auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der sich Medienberichten zufolge gleich zwei Logen gesichert hat.

Internationale Stars

In den Logen funkelt es international: In der Lugner-Loge nimmt US-Star Fran Drescher („The Nanny“) Platz, Unternehmer Karl Guschlbauer bringt Hollywood-Ikone Sharon Stone mit. Auch die Nichten von Lady Diana, Eliza und Amelia Spencer, werden erwartet. Künstlerisch setzt man diesmal auf Musical-Flair: Neben klassischen Walzerklängen stehen Hits aus der „West Side Story“ am Programm. Es singen Pretty Yende und Benjamin Bernheim, dirigiert wird von Pablo Heras-Casado. Das Staatsballett tanzt zu „The Carousel Waltz“ – die Kostüme stammen von Giorgio Armani.

Auch im TV

Premiere feiert der Ball auch als „Green Event“: Mit offizieller Umwelt-Zertifizierung und rund 80 Prozent regionalen und biologischen Speisen will man Nachhaltigkeit großschreiben. Und auch im TV ist der Opernball wieder Fixstarter: Der ORF überträgt live – mit Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Koll sowie dem bewährten Kommentar-Duo Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. (APA/Red; 11.02.2026)