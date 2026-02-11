Raubüberfall auf Wiener Trafik: Täter flüchtet mit E-Scooter

Dienstagabend überfiel ein Mann in Wien Penzing eine Trafik. Bewaffnet war er mit einem Messer.

Eine derzeit unbekannte Person betrat gestern Abend eine Trafik. An der Kassa soll er aus seinem mitgeführten Rucksack ein Messer gezogen, Bargeldbestände gefordert und die anwesende 25-jährige Mitarbeiterin bedroht haben.

Täter soll mit E-Scooter geflohen sein

Dann flüchtete der Tatverdächtige vermutlich mit einem E-Scooter samt Diebesgut in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Die Person trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Haube mit weißen Applikationen, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.