Nach Supermarkt-Überfall: 16-Jähriger in Sozialunterkunft gefasst

In Wien-Döbling kam es gestern Abend zu einem Überfall in einem Lebensgeschäft. Ein 16-Jähriger wurde dann in einer Sozialunterkunft festgenommen.

Gestern Abend soll ein Tatverdächtiger eine 36-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes in der Filiale im Kassabereich mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Eine zweite Mitarbeiterin, die Filialleiterin, war ebenso anwesend, befand sich jedoch zur Zeit der Tat in den Personalräumen des Geschäftes. Als diese jedoch den Kassabereich aufsuchte und den Jugendlichen sah, ergriff dieser die Flucht.

16-Jähriger in Sozialunterkunft festgenommen

Durch die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling wurde umgehend eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen eingeleitet. In einer nahegelegenen Sozialunterkunft konnten die Polizisten einen Jugendlichen, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf, antreffen. Der 16-Jährige (StA.: Syrien) wurde vor Ort vorläufig festgenommen. In der dortigen Gemeinschaftsküche konnte die Tatwaffe, ein Küchenmesser, vorgefunden und sichergestellt werden. Durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, werden die weiteren Ermittlungen geführt. Der Jugendliche befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.