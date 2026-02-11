Fast 150 km/h: Wiener Polizei stoppt drei Raser in kurzer Zeit

Bei einer Schwerpunktaktion am Westbahnhof in Wien hat die Polizei mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. Drei Fahrer mussten den Führerschein abgeben.

Im Zuge einer verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion in der Nacht auf den 11. Feber 2026 der Polizeiinspektion Westbahnhof wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ergänzend dazu erfolgten Verkehrskontrollen mit Zivilfahrzeugen.

Polizei zieht drei Raser aus dem Verkehr

Dabei wurden mehrere gravierende Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt: Ein Lenker mit rumänischem Führerschein wurde mit 118 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen; zusätzlich wurden ein zu geringer Sicherheitsabstand sowie ein gefährdender Spurwechsel ohne Blinker festgestellt. Zwei weitere Lenker überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h mit 148 km/h bzw. 132 km/h deutlich.

Führerscheine weg!

In allen drei Fällen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen und Anzeigen erstattet. Die Wiener Polizei weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle darstellt. Entsprechende Schwerpunktkontrollen werden auch weiterhin durchgeführt, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.