Polizei stellt Trio nach versuchtem Raub im Park

Ein 20-Jähriger hat am Dienstagmittag in Wien-Liesing die Polizeiinspektion Purkytgasse aufgesucht und einen versuchten Raub angezeigt. Kurz zuvor soll er gegen 12 Uhr von drei Männern angesprochen worden sein.

Laut Angaben des Opfers habe einer der Männer ein Messer gezogen und Bargeld gefordert. Da der 20-Jährige kein Geld bei sich hatte, ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung führte rasch zum Erfolg: Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung konnten die drei Tatverdächtigen wenig später in einer Parkanlage auf einer Bank sitzend angetroffen werden.

Auf freien Fuß angezeigt

Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei syrische Staatsangehörige – einen 16-Jährigen sowie zwei 17-Jährige. Sie machten zum Vorfall keine Angaben. Bei einer Personsdurchsuchung wurde beim 16-Jährigen ein Messer sowie eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt. Alle drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert, die beiden 17-Jährigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.