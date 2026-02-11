Taxi-Lenker ohne Führerschein unterwegs

Bei einem Planquadrat der Landesverkehrsabteilung Wien ist am Montagabend in Favoriten ein Taxilenker ohne gültige Berechtigungen aus dem Verkehr gezogen worden.

Gegen 21 Uhr wurde das Taxi im Zuge eines Schnellrichtereinsatzes kontrolliert – ein Fahrgast befand sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug. Der Lenker gab zunächst an, seine Identitätsdokumente und seinen Führerschein in einem anderen Auto vergessen zu haben. Die Amtshandlung wurde daraufhin in eine nahegelegene Polizeiinspektion verlegt.

Mehrfache Anzeigen

Dort stellte sich rasch heraus, dass der Mann falsche Personalien angegeben hatte. Im Zuge der weiteren Überprüfung konnte die Identität des 35-jährigen serbischen Staatsangehörigen geklärt werden. Dabei kam auch ans Licht: Der Mann besitzt weder eine gültige Lenkberechtigung noch einen Taxilenkerausweis. Er wurde mehrfach angezeigt.