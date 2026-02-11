Autoeinbrüche in Liesing: Drei 13-Jährige ausgeforscht

In der Nacht auf Dienstag sind in Wien-Liesing drei unmündige Burschen nach mehreren mutmaßlichen Autoeinbrüchen ausgeforscht worden.

Gegen 0.50 Uhr bemerkte eine 19-Jährige vom Fenster ihrer Wohnung aus drei Männer, die am Fahrzeug ihrer Familie hantierten und dieses durchsuchten. Sie verständigte ihren Vater, der die Polizei alarmierte und den Verdächtigen nachlief. Die drei ergriffen daraufhin die Flucht.

Die Jugendlichen wurden angehalten

Im Bereich der Lemböckgasse konnten die Jugendlichen schließlich von alarmierten Beamten angehalten werden. Bei einem der 13-Jährigen – Staatsangehörigkeiten Belarus, Syrien und Rumänien – fanden Polizisten Bargeld im dreistelligen Bereich sowie mehrere Bankomatkarten, die nicht auf seinen Namen lauteten.

Mehrere Einbrüche in einer Nacht

Einer der Burschen gab noch vor Ort an, in derselben Nacht gemeinsam mit den beiden anderen mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. In der Nähe wurde ein Pkw mit eingeschlagener Beifahrerscheibe entdeckt. Aus einem weiteren Fahrzeug sollen Bargeld und Bankomatkarten gestohlen worden sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die drei Jugendlichen angezeigt und ihren Obsorgeberechtigten übergeben.