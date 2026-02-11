„Bellen gegen Böllern“: Hunde-Demo fordert Feuerwerksverbot
Unter dem Motto „Bellen gegen Böllern“ demonstrierten am Mittwoch zahlreiche Menschen und Hunde in Wien für ein bundesweites Verbot privater Feuerwerke zum Schutz von Tieren.
Mit lautstarker – oder besser gesagt: bellender – Unterstützung ist am Mittwoch eine ungewöhnliche Demo durch die Wiener Innenstadt gezogen. Unter dem Motto „Bellen gegen Böllern“ forderte die Organisation #aufstehn vor dem Parlament ein bundesweites Verbot privater Feuerwerke.
Mehr als 150.000 Menschen…
… haben die entsprechende Petition bereits unterschrieben. Dutzende Hunde begleiteten ihre Halterinnen und Halter vom Heldenplatz bis zum Parlament. Auf den Plakaten: „Böllerverbot JETZT!“ und durchgestrichene Raketen. Mit dabei auch Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober mit seinem Hund Junior. „Neben Mensch und Umwelt leiden besonders Tiere unter der Silvester-Knallerei. Mit der Aktion möchten wir ihnen eine Stimme geben“, sagt #aufstehn-Sprecherin Fatima Jost.
Kritik ans Innenministerium
Die Initiative fordert seit drei Jahren ein Verbot privater Feuerwerke ab Kategorie F2 – also etwa Raketen, Batterien und Fontänen. Kritik kommt in Richtung Innenministerium: Ressortchef Gerhard Karner sieht bislang keinen Handlungsbedarf für eine bundesweite Regelung. Die Aktivisten verweisen hingegen auf jährliche Schäden und Verletzte.