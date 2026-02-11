„Bellen gegen Böllern“: Hunde-Demo fordert Feuerwerksverbot

Unter dem Motto „Bellen gegen Böllern“ demonstrierten am Mittwoch zahlreiche Menschen und Hunde in Wien für ein bundesweites Verbot privater Feuerwerke zum Schutz von Tieren.

Über 150.000 Menschen unterschrieben bereits die Petition der Organisation #aufstehn gegen die Silvester-Knallerei.

Über 150.000 Menschen unterschrieben bereits die Petition der Organisation #aufstehn gegen die Silvester-Knallerei.

Mit lautstarker – oder besser gesagt: bellender – Unterstützung ist am Mittwoch eine ungewöhnliche Demo durch die Wiener Innenstadt gezogen. Unter dem Motto „Bellen gegen Böllern“ forderte die Organisation #aufstehn vor dem Parlament ein bundesweites Verbot privater Feuerwerke.

Mehr als 150.000 Menschen…

… haben die entsprechende Petition bereits unterschrieben. Dutzende Hunde begleiteten ihre Halterinnen und Halter vom Heldenplatz bis zum Parlament. Auf den Plakaten: „Böllerverbot JETZT!“ und durchgestrichene Raketen. Mit dabei auch Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober mit seinem Hund Junior. „Neben Mensch und Umwelt leiden besonders Tiere unter der Silvester-Knallerei. Mit der Aktion möchten wir ihnen eine Stimme geben“, sagt #aufstehn-Sprecherin Fatima Jost.

Kritik ans Innenministerium

Die Initiative fordert seit drei Jahren ein Verbot privater Feuerwerke ab Kategorie F2 – also etwa Raketen, Batterien und Fontänen. Kritik kommt in Richtung Innenministerium: Ressortchef Gerhard Karner sieht bislang keinen Handlungsbedarf für eine bundesweite Regelung. Die Aktivisten verweisen hingegen auf jährliche Schäden und Verletzte.