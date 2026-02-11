Wiener Opernball: Diensthunde sorgen für Sicherheit

Bereits vor dem ersten Walzer werden auf dem Wiener Opernball höchste Sicherheitsstandards umgesetzt – unter anderem durch hoch spezialisierte Diensthunde der Polizei. Sie kontrollieren die Staatsoper und angrenzende Bereiche auf gefährliche Stoffe, überprüfen sensible Zonen und sind ein zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts dieser internationalen Großveranstaltung. Innenminister Gerhard Karner betont: „Diensthunde sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Sicherheitskonzepts bei Großeinsätzen wie dem Wiener Opernball. Ihre Präzision und Belastbarkeit tragen wesentlich zur Sicherheit von Gästen und Bevölkerung bei.“

Zucht, Ausbildung und fachliches Wissen

Die Einsatzfähigkeit der Hunde basiert auf jahrelanger Ausbildung und enger Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer. Auch unter Menschenmengen, Lärm und starker medialer Aufmerksamkeit müssen die Tiere zuverlässig arbeiten. ÖKV-Präsident Philipp Ita hebt hervor, dass der Einsatz bereits lange vor der Ausbildung beginnt: „Verantwortungsvolle Hundezucht, Gesundheit und ein stabiles Wesen schaffen die Grundlage dafür, dass Hunde diesen anspruchsvollen Dienst dauerhaft erfüllen können.“ Das Gebrauchshundewesen verbindet Zucht, Ausbildung und fachliches Wissen zu einem Gesamtsystem, das Qualität, Verantwortung und langfristiges Denken vereint. Die Aktion zeigt, wie Hundezucht, Ausbildung und Sicherheitsarbeit ineinandergreifen und welchen Beitrag verantwortungsvolles Hundewesen für die Gesellschaft leistet.