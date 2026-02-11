Die Nanny wurde in Wien von rund 1.000 Fans begeistert empfangen

Riesen Wirbel um "The Nanny" Fran Drescher in Wien: Bis zu 1.000 Fans kamen am Mittwoch in die dicht gedrängte Lugner City, um die US-Schauspielerin bei ihrem öffentlichen Auftritt vor dem Opernball frenetisch zu feiern.

So viel Zuneigung ging dann selbst an einem Weltstar nicht spurlos vorbei: „Da geht mir das Herz auf“, freute sie sich, während sie Kusshändchen in die Menge verteilte. „Ich war bereits vor einigen Jahren eingeladen, aber konnte nicht kommen“, sagte Drescher. Sie freue sich darum, dass es nun diesmal klappe. „Ich bin so froh, dass ich ein Teil davon sein darf“, sagte Drescher. Mit dabei ist auch ihr Ex-Mann Peter Marc Jacobson, mit dem sie weiterhin freundschaftlich sehr verbunden ist. „Peter ist das erste Mal in Wien. Ich war schon einige Male hier, Wien ist eine meiner liebsten Städte“, sagte Drescher. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Bundeshauptstadt dürften sich gegenüber dem Star auch von ihrer besten Seite zeigen – „es sind alle so freundlich“, schwärmte Drescher.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Neben den üblichen Stehsätzen wie „Ich liebe Wiener Schnitzel“ machte sich Drescher aber vor allem für Stärkung von Frauen in Führungskräften stark. Das beste Beispiel dafür sei Jacqueline Lugner, die die Geschäftsführung der Lugner City von ihrem verstorbenen Vater, Richard Lugner, übernommen hat. „Sie ist eine richtige Alpha-Frau, die genau weiß, was sie will“, lobte Drescher.

„Es war wirklich großartig“

Neben dem Ball standen noch einige andere Programmpunkte für Drescher in Wien an. Am Dienstag besuchte sie das Schloss Belvedere und am Abend das Musical „Das Phantom der Oper“. „Es war wirklich großartig“, resümierte Drescher. Nach dem Talk auf der Bühne der Lugner City wurden dann Autogrammkarten der „Nanny“ an die Fans verteilt. Vor dem Ball am Donnerstag hat Drescher ebenfalls noch Zeit, mit ihrem Ex-Mann die Stadt zu erkunden. Am Abend gibt es dann ein gemeinsames Dinner mit ihren Gastgebern, bevor es gegen 21 Uhr in die Staatsoper geht. (APA/red, 11.2.26)