„Weitgehend trocken“: Wolken versperren in Wien Sicht auf die Sonne

Der Donnerstag wird in Wien ein trüber Tag werden. Während es in der Früh bezirksweise auch Nebel geben kann, türmen sich darüber die Wolken. Immerhin: „Abgesehen von ein paar Regentropfen, die vor allem am Nachmittag fallen, sollte es aber weitgehend trocken bleiben“, so die Meteorologen der „Geo Sphere Austria„. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund zwei und tagsüber bei bis zu acht Grad.