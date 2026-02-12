Unschuldiger meldete sich: Polizei sucht jetzt diesen Mann aus Wien

Wie bereits im Dezember berichtet, steht ein derzeit unbekannter Mann im Verdacht, in der Nacht auf den 4. Oktober 2025 in einem Lokal in der Wiener Innenstadt einer 36-jährigen Frau ein Bierglas ins Gesicht geworfen zu haben, nachdem diese den Mann zurechtgewiesen hatte, weil er sie mehrmals angerempelt haben soll. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. Ebenso verletzt wurden deren Lebensgefährte sowie eine Freundin des Opfers.

Zuerst falscher Tatverdächtiger abgelichtet

Durch das Kriminalreferat Innere Stadt wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet und ein vermeintlicher Tatverdächtiger wurde mittels Lichtbildes eruiert. Dieses Bild wurde als Öffentlichkeitsfahndung am 15. Dezember 2025 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durch die Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht. Der Mann auf den Fotos meldete sich freiwillig bei der Polizei. Im Zuge der Einvernahme erhärtete kein Tatverdacht gegen ihn.

Die Ermittlungen liefen weiterhin auf Hochtouren und im Zuge derer konnte ein mutmaßlicher Täter eruiert werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: vermutlich österreichischer Staatsbürger

groß

stärker gebaut

Glatze

trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd und eine helle Hose

Hinweise an die Polizei

Die Landespolizeidirektion Wien ersucht nun um mediale Veröffentlichung der beigefügten Bilder. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 99 21810 erbeten.