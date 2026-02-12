Familienstreit in Ottakring eskalierte: Polizei schnappt Messerangreifer

In Ottakring ist es am Mittwochmorgen zu einem eskalierenden Familienstreit gekommen. Die Polizei wurde alarmiert, nachdem ein Streit zwischen Mutter und Sohn erneut hochkochte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, trafen sie zunächst den Sohn auf der Straße an. Nach ersten Erkenntnissen soll es bereits am Vortag zu Auseinandersetzungen zwischen der 46-jährigen Mutter und ihrem 19-jährigen Sohn gekommen sein.

Mutter körperlich attackiert

Am heutigen Morgen verschärfte sich der Konflikt in der Wohnung eines Verwandten, die als Einsatzadresse diente. Laut Polizeiangaben soll der 19-Jährige seine Mutter körperlich attackiert haben. Der jüngere Bruder griff ein, um seine Mutter zu schützen, woraufhin der Ältere ein Messer zog und versuchte, ihn zu verletzen. Der 19-Jährige flüchtete anschließend aus der Wohnung, konnte jedoch im Rahmen einer Sofortfahndung vor seiner Wohnadresse angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Sowohl die 46-jährige Mutter als auch der 18-Jährige Bruder blieben körperlich unverletzt und lehnten medizinische Hilfe ab. Beide weigerten sich zudem, gegen ihren Angehörigen auszusagen. Die Polizei erließ ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert