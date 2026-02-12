„Hast du einen Zettel?“ Betrüger nahmen Pensionisten in Wien aus

Durch gemeinsame Ermittlungen ist es Beamten des Landeskriminalamtes Wien und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität gelungen, vier Tatverdächtige nach Trickdiebstählen festzunehmen.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Frauen aus Polen (45 Jahre alt), Deutschland (46 Jahre alt) und den USA (47 Jahre alt) und einen 33-jährigen Mann aus Polen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sie zwei bekannten älteren Opfern (86 und 96 Jahre alt) diverse Schmuckstücke und Bargeld gestohlen haben. Dabei seien die Opfer jeweils am Heimweg im Stiegenhaus angesprochen und die Tatverdächtigen mit dem Zetteltrick in die Wohnungen gelangen. Dort wurde die ältere Person abgelenkt und ein zweiter Tatverdächtiger hat die Wohnung nach Schmuck und Geld durchsucht.

Was ist der Zetteltrick? Betrüger nutzen dabei die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Sie bitten jeweils um einen Zettel und einen Stift, um beispielsweise dem Nachbarn eine Nachricht hinterlassen zu können und kommen so in die Wohnung der Opfer.

Beschuldigte haben sich so ihren Lebensunterhalt „verdient“

Bei der Festnahme hatte die Polizei mehrere Schmuckstücke und Bargeld sichergestellt. Die Beschuldigten seien eine kriminelle Vereinigung, die bereits in Österreich und Deutschland mit dieser Betrugsform in Erscheinung getreten sei und sich so ihren Lebensunterhalt „verdient“ hätte, heißt es seitens der Polizei. Gegen alle vier besteht auch ein EU-Haftbefehl, sie alle verweigerten allerdings die Aussage und wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Kennst du jemanden, der den Betrügern zum Opfer gefallen ist?

Nun bittet die Polizei noch um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollte man Opfer eines Trickdiebstahls dieser Art geworden sein oder jemanden kennen, der den Betrügern zum Opfer gefallen ist, soll man sich an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 25600 wenden.