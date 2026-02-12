Jugendliche brechen mit Zug-Nothammer in Geschäfte ein

Nach einer Einbruchsserie im Bezirk Neusiedl am See und Wien sowie einem schweren Raub auf der Zugstrecke zwischen Wallern und Pamhagen (Burgenland) ist für ein Quartett vorerst Schluss. Sie wurden festgenommen.

Mehrmals seien die vier Jugendlichen in den vergangenen Monaten mit dem Zug von Wien nach Neusiedl gefahren, um hier mit einem aus dem Waggon gestohlenen Nothammer in Geschäftslokale einzubrechen. Ihnen gelang es so, Gegenstände wie etwa Notebooks, Handys oder Zigaretten zu stehlen. Doch die Ermittler kamen den vieren auf die Schliche und konnten die Jugendlichen, die zwischen 14 und 15 Jahre alt sind, ausforschen und am 10. Februar 2026 in Neusiedl am See (Burgenland) festnehmen.

Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht

Wie Ermittlungen nun ergeben haben, sollen die Burschen in drei im Burgenland und sechs in Wien befindliche Geschäftslokale eingebrochen sein und dabei einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht haben. Zusätzlich konnten ihnen noch zehn Einbrüche in Autos in Wien nachgewiesen werden. Die beiden Österreicher, ein Afghane und ein Syrer wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Jugendliche waren amtsbekannt

Sie waren übrigens schon amtsbekannt, wurden sie doch bereits im Dezember 2025 festgenommen. Damals sollen sie einem 13-Jährigen durch das Vorzeigen einer Softgun auf der Zugfahrt von Wallern nach Pamhagen einen niedrigen Eurobetrag geraubt haben, so die Beamten abschließend.