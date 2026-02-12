Beim Donauinselfest wird gespart: Was das jetzt bedeutet

Der Sparhammer "schlägt" nun auch beim Wiener Donauinselfest ein. Das beliebte Fest, das vom 3. bis 5. Juli dieses Jahr stattfinden wird, muss dieses Jahr mit weniger Bühnen und weniger Künstlern auskommen.

Das Festival, das am ersten Juli-Wochenende stattfindet, wird offiziell von der SPÖ Wien veranstaltet. Nun ist klar: Es wird wohl nur reduziert stattfinden können. So werden die Bühnen von 16 auf 14 reduziert und statt mehr als 200 Acts zu haben, werden dieses Jahr „nur“ etwa 200 erwartet. Diese sollen dann dafür etwas länger spielen als die letzten Jahre immer so. So möchte man den Rückgang ausgleichen. Als Grund für die Einsparungen wird die angespannte wirtschaftliche Lage genannt, die nun eben auch das Donauinselfest trifft.

Pre-Opening am Donnerstag wird gestrichen

Da auch die künstlerbezogenen Förderungen für das Fest nicht erhöht wurden, wird man dieses Jahr neuerlich eher auf einheimische Acts als auf Stars und Musiker aus dem Ausland setzen. Auch ein Pre-Opening am Donnerstag wird nicht mehr stattfinden, stattdessen geht man auf die drei gewohnten Festivaltage von Freitag bis Sonntag zurück. Auf das endgültige Programm müssen wir derweil weiter warten – und das kann auch noch einige Monate dauern. Stehen soll es nämlich dann mit Ende Mai.