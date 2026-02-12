„Ein Jahr mit Warten verbracht“: David will arbeiten, kann aber nicht

Wegen Epilepsie und einer Autismus-Spektrum-Störung ist der 17-jährige David am Wiener AKH in Behandlung, ist mit Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt gemeldet und möchte dort auch eine Ausbildung bei der Berufsqualifizierung „On the Job“ von Wien Work machen. Für die Finanzierung seiner Ausbildung fühlt sich nun aber niemand zuständig, da Davids Eltern in Niederösterreich leben und die Regelungen für Menschen mit Behinderungen in Wien und Niederösterreich „nicht zusammenpassen“. „Daher sitzt er seit einem Jahr zu Hause und wartet“, kritisiert nun Volksanwalt Bernhard Achitz. Das geht so weit, dass dies bei dem 17-Jähirgen schon zu einer Depression geführt hat.

Deshalb wollte und konnte niemand Davids Ausbildung finanzieren

Wie aber kommt es, dass sich niemand zuständig fühlt? Tatsächlich ist es so, dass Niederösterreich einen Hauptwohnsitz im Bundesland als Förderbedingung vorsieht, den David aber nicht hat. Gleichzeitig ist nach dem Wiener Gesetz nicht Davids Hauptwohnsitz sondern der seiner Eltern ausschlaggebend. Und die leben eben in Niederösterreich, dementsprechend gibt es keine Förderung von Wien. Und in Niederösterreich kann David nicht leben, weil es laut dessen Eltern keine passende und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbare Möglichkeit gebe.

Erst als Hilfe naht, zeichnet sich Lösung ab

Erst nachdem sich die Volksanwaltschaft und auch die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ eingeschaltet haben, zeichnet sich schließlich doch eine Lösung ab. Bis zur Volljährigkeit wird Niederösterreich die Kosten der Ausbildung übernehmen, ab dann trägt sie der Fonds Soziales Wien. Achitz freut es zwar, dass Davids Weg in die Berufstätigkeit nicht länger versperrt bleibt, kritisiert aber auch gleichzeitig, „dass diese Lösung nicht gleich von Anfang an möglich war. So hat David ein Jahr seines Lebens mit Warten verbracht.“ Laut Achitz sei „dringend mehr Abstimmung notwendig, damit die Betroffenen nicht zwischen den Stühlen zu sitzen kommen“.