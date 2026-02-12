Internationales Topmodel beeindruckt in „Campari-rot“ am Opernball

Der 68. Wiener Opernball startet am Donnerstag im Broadway-Stil. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball. Prominent besetzt ist aber auch die künstlerische Eröffnung, die heuer Broadway-Stimmung in die Oper bringen soll. Ein weiterer Stargast, ursprünglich aus dem schönen Kärnten, ist ebenfalls vor Ort und residiert derzeit im Hotel Sacher.

Supermodel Nadine Leopold glänzt am Opernball

Unter den Gästen ist das aus Wolfsberg (Kärnten) stammende Supermodel Nadine Leopold. Sie folgte der Einladung von Campari und zeigt sich in einer eigens kreierten Robe, natürlich in „campari-rot“. Die Couture-Robe wurde von Eva Poleschinski entworfen. Inspiriert von Camparis mailändischer Designtradition übersetzt das Kleid die präzise Formensprache der Marke in Couture. Die verwendeten Stoffe stammen größtenteils aus Italien und verweisen auf den Ursprung der Marke. Eva Poleschinski selbst trägt eine dreiteilige Couture-Robe in zartem Limettengrün. Der Look gibt einen ersten Ausblick auf ihre kommende Couture-Kollektion.