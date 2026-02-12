Skip to content
Topmodel Nadine Leopold ist heute am Wiener Opernball.
Wien
12/02/2026
Nadine Leopold

Internationales Topmodel beeindruckt in „Campari-rot“ am Opernball

Das internationale Topmodel Nadine Leopold besucht heute auf Einladung von Campari den Wiener Opernball. Die gebürtige Kärntnerin erscheint in einer eigens für diesen Anlass entworfenen Robe.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)

Der 68. Wiener Opernball startet am Donnerstag im Broadway-Stil. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball. Prominent besetzt ist aber auch die künstlerische Eröffnung, die heuer Broadway-Stimmung in die Oper bringen soll. Ein weiterer Stargast, ursprünglich aus dem schönen Kärnten, ist ebenfalls vor Ort und residiert derzeit im Hotel Sacher.

Supermodel Nadine Leopold glänzt am Opernball

Unter den Gästen ist das aus Wolfsberg (Kärnten) stammende Supermodel Nadine Leopold. Sie folgte der Einladung von Campari und zeigt sich in einer eigens kreierten Robe, natürlich in „campari-rot“. Die Couture-Robe wurde von Eva Poleschinski entworfen. Inspiriert von Camparis mailändischer Designtradition übersetzt das Kleid die präzise Formensprache der Marke in Couture. Die verwendeten Stoffe stammen größtenteils aus Italien und verweisen auf den Ursprung der Marke. Eva Poleschinski selbst trägt eine dreiteilige Couture-Robe in zartem Limettengrün. Der Look gibt einen ersten Ausblick auf ihre kommende Couture-Kollektion.

