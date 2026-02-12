Westwind bringt am Freitag Sonne und Wolken nach Wien

Am Freitag, dem 13. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in Wien wechselhaft, aber mild. „Mit lebhaftem Westwind ziehen im Tagesverlauf immer wieder Wolkenfelder über die Stadt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Dazwischen scheint auch länger die Sonne, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 6 Grad, tagsüber werden milde 11 Grad erreicht.