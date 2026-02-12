Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Lebhafter Westwind und wechselnde Wolken prägen den Freitag in Wien.
Wien
12/02/2026
Prognose

Westwind bringt am Freitag Sonne und Wolken nach Wien

Der Freitag bringt Wien einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu weht lebhafter Westwind.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Am Freitag, dem 13. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in Wien wechselhaft, aber mild. „Mit lebhaftem Westwind ziehen im Tagesverlauf immer wieder Wolkenfelder über die Stadt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Dazwischen scheint auch länger die Sonne, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 6 Grad, tagsüber werden milde 11 Grad erreicht.

