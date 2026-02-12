Lena Schilling will am Opernball das Klima retten

Neben zahlreichen Stars war auch die Europaabgeordnete der Grünen, Lena Schilling, am Opernball. Und sie hatte eine ganz besondere Botschaft im Gepäck und forderte mit ihrer Aktion eine Vermögenssteuer.

Ein Thema, das aktuell fast täglich in den Medien ist und den Politikern auf den Lippen ist, holt die Europaabgeordnete der Grünen, Lena Schilling, nun auch am Opernball vor den Vorhang: Eine Vermögenssteuer. Sie fordert mit einem Kleid mit der Aufschrift „Tax the Rich – Save the Climate“ (besteuert die Reichen – rettet das Klima) eine Steuer für Superreiche und eine Umverteilung zum Gemeinwohl und zum Klimaschutz.

©Daniel Shams / zVg Mit diesem Kleid ist Lena Schilling am Roten Teppich.

„Nobel geht die Welt zugrunde. Zumindest hier, neben Fossil und Reich“

„Wir können die Klimakrise nicht verhindern, solange Superreiche mit ihrem unbesteuerten Erbe leben, als gäbe es kein Morgen. Vor allem, während das Leben für viele Menschen nicht mehr leistbar ist. Dieses Dynastiegeld haben sie nicht mehr verdient als armutsgefährdete Kinder. Es wäre in Kindergärten, Öffi-Tickets und Krankenhäusern besser investiert“, so Schilling, die ergänzt: „Nobel geht die Welt zugrunde. Zumindest hier, neben Fossil und Reich. Die Klimakrise wird zwar auch hier alle treffen, Klimaschäden spüren aber zuerst die Menschen mit dem wenigsten Geld. Extremwetter verursacht seit 1980 Schäden in der Höhe von 738 Milliarden Euro in Europa. Was hätte man mit dem Geld alles für Klimaschutz, Bildung und unser Gesundheitssystem tun können?“

„Wer es sich leisten kann, muss Verantwortung übernehmen“

Bei ihrem Protest gehe es nicht um die Mama, die Freude am Eröffnungswalzer ihrer Tochter habe sondern um die 400 Superreichen in Österreich mit mehr als 100 Millionen Euro Vermögen. „Wer es sich leisten kann, muss Verantwortung übernehmen und für die Kosten der eigenen Klimazerstörung geradestehen.“ Wer es sich leisten könne, mit dem Privatjet von Salzburg nach Wien zu fliegen, müsse auch Verantwortung übernehmen „und für die Kosten der eigenen Klimazerstörung geradestehen“. Abschließend meint Schilling noch: „Es ist Zeit, das Klima wieder aufs Parkett zu bringen. Die Zukunft muss anders tanzen.“