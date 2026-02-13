WienTourismus und Flughafen Wien verlängern Kooperation bis 2030

Seit 2016 arbeiten WienTourismus und Flughafen Wien an der Akquise neuer Flugverbindungen – insbesondere auf der Langstrecke. Mit ihrer Vereinbarung „Air Service Development & Marketing Wien 2026–2030“ bleibt die Rückgewinnung vor 2020 bestehender Routen ein zentrales Ziel. Gleichzeitig verfolgt die Partnerschaft eine klare Strategie: Der Flughafen Wien positioniert die Bundeshauptstadt in definierten Zielmärkten als leistungsfähigen Luftverkehrsstandort, während WienTourismus neue Verbindungen mit maßgeschneiderten Marketingmaßnahmen in den jeweiligen Herkunftsländern unterstützt. Im Fokus dabei stehen die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Südkorea, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Ergänzt wird die Kooperation durch gemeinsame Marktanalyse, kontinuierlichen Austausch mit Airline-Partnern und regelmäßige Evaluierungen.

WienTourismus und Flughafen Wien verlängern Kooperation

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus sagt dazu: „Fernmärkte sind für Wien von großer wirtschaftlicher Bedeutung: 83 Prozent der Gästenächtigungen entfallen auf internationale Besucherinnen und Besucher. Eine starke weltweite Fluganbindung ist daher entscheidend. Nach der pandemiebedingten Vollbremsung ist es uns gemeinsam mit dem Flughafen Wien bereits gelungen, bedeutende Premium-Carrier wie ANA, Korean Air, Hainan und Air Canada zurückzugewinnen – vielen Dank für diese erfolgreiche Partnerschaft.“ Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales ergänzt: „Die Vereinbarung zwischen WienTourismus und dem Flughafen Wien setzt ein klares Signal für aktive Standortpolitik. Die Partnerschaft bündelt Kräfte, um Wiens strategische Interessen in zentralen Wachstumsmärkten gezielt voranzubringen und neue Flugverbindungen zu erschließen. Damit stärkt sie die Anbindung Wiens an globale Märkte und setzt zugleich wichtige Impulse für die Visitor Economy, den Wirtschaftsstandort und damit für die Wienerinnen und Wiener.“