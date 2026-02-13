Neues Modell in Wien: So sollen Tierheim-Hunde ein neues Zuhause finden

Zum Valentinstag setzt das TierQuarTier Wien ein Zeichen für jene, die oft übersehen werden: Hunde, die seit Jahren auf ihre zweite Chance warten. Mit neuen Einzel-Patenschaften können Tierfreund ab sofort helfen.

Der Valentinstag gilt als Tag der Liebe, der Nähe und der Verbundenheit. Für manche Hunde im TierQuarTier Wien ist er jedoch ein weiterer Tag des Wartens: Auf Vertrauen, auf Sicherheit, auf ein neues Zuhause. Genau diesen Hunden widmet das TierQuarTier Wien zum Valentinstag ein neues Unterstützungsmodell. Ab sofort können Tierfreund eine Einzel-Patenschaft für einen ganz bestimmten Hund übernehmen. Zum Start stehen zehn Hunde zur Verfügung, die virtuell adoptiert werden können. Allesamt Langzeitbewohner, die seit langer Zeit auf eine zweite Chance warten. Sie alle haben Schlimmes erlebt. Sie tragen Narben – sichtbar und unsichtbar. Und für viele von ihnen ist eine Vermittlung nur mit intensiver, gezielter Förderung möglich.

TierQuarTier Wien startet zum Valentinstag weiteres Unterstützungsmodell

Jährlich werden im TierQuarTier Wien rund 2.500 Tiere versorgt. Viele von ihnen können nach kurzer Zeit wieder abgeholt oder vermittelt werden. Andere bleiben. Hunde mit schwieriger Vorgeschichte, gesundheitlichen Einschränkungen oder großer Vorsicht gegenüber Menschen. Für sie wird das Tierheim oft über Jahre hinweg zum einzigen sicheren Ort. Mit den neuen Einzel-Patenschaften für Hunde setzt das TierQuarTier Wien genau hier an. Die Beiträge fließen gezielt und zweckgebunden in individuelle Fördermaßnahmen, die für eine Vermittlung entscheidend sein können: professionelles Einzeltraining, Physiotherapie, Spezialfutter, medizinische Betreuung sowie intensive Pflege und Beschäftigung. Ziel ist es, die Hunde Schritt für Schritt dort zu stärken, wo bisher die Voraussetzungen für ein neues Zuhause gefehlt haben.