Parfüm-Dieb sticht mit Spritze zu – 16-Jähriger verletzt

Ein mutmaßlicher Ladendieb soll nach einem Parfümdiebstahl mit einer Injektionsspritze auf einen Detektiv losgegangen sein. Bei der Verfolgung wurde auch ein 16-Jähriger mit einer Spritze verletzt.

Drei Jugendliche, die den Vorfall beobachtet hatten, kamen dem Ladendetektiv zur Hilfe und nahmen gemeinsam mit ihm die Verfolgung zu Fuß auf.

Der Ladendetektiv einer Drogerie in Wien-Meidling bemerkte am Donnerstagnachmittag, wie ein Mann mehrere Parfümflaschen in seine Jackentasche steckte und anschließend ohne zu bezahlen den Kassenbereich verließ. Der Mitarbeiter hielt den mutmaßlichen Ladendieb auf der Straße vor dem Geschäft an und forderte ihn auf, ihn zurück in die Filiale zu begleiten.

Verdächtiger attackierte Mitarbeiter mit Spritze

Der Tatverdächtige riss sich jedoch los, holte eine Injektionsspritze aus seiner Tasche hervor und führte damit mehrere Stechbewegungen in Richtung des Ladendetektivs aus. Als dieser zurückwich, ergriff der Mann die Flucht.

Jugendliche verfolgten Ladendieb – dann stach er zu

Drei Jugendliche, die den Vorfall beobachtet hatten, kamen dem Ladendetektiv zur Hilfe und nahmen gemeinsam mit ihm die Verfolgung zu Fuß auf. In der nahegelegenen Wilhelmstraße konnten sie den Mann einholen und zu Boden bringen. Im Zuge des darauffolgenden Gerangels soll der Tatverdächtige einem der Jugendlichen mit seiner Spritze in dessen Bein gestochen haben.

Mann festgenommen

Eingetroffene Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse nahmen den 44-jährigen Mann (Sta.: Russische Föderation) vorläufig fest. Im Zuge seiner Durchsuchung wurden das mutmaßliche Diebesgut sowie mehrere Spritzen aufgefunden und sichergestellt. Der 16-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst zur Abklärung in ein Spital gebracht. Der 44-Jährige wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.