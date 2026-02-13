Schwerpunktaktion in Wien: 17-Jähriger nach Messer-Attacke festgenommen

Bei Schwerpunktkontrollen im 10. Wiener Bezirk wurden am Mittwoch zwei Suchtmittel-Festnahmen, neun fremdenrechtliche Festnahmen und zahlreiche Verkehrsverstöße verzeichnet. Zudem wurde ein 17-Jähriger festgenommen.

Am Mittwoch führten das Stadtpolizeikommando Favoriten und die Bereitschaftseinheit Wien gemeinsam mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl koordinierte Schwerpunktkontrollen im 10. Bezirk durch.

Bilanz im Überblick 2 Festnahmen und 12 Anzeigen nach den Bestimmungen des Suchmittelgesetzes

9 fremdenrechtliche Festnahmen

72 Anzeigen und 28 Organmandate aufgrund verkehrsrechtlicher Bestimmungen

3 vorläufige Führerscheinabnahmen aufgrund von Beeinträchtigung durch Suchtmittel und Alkohol

18 Aufenthaltsermittlungen für diverse Gericht

Schwer verletzt: 17-Jähriger nach Messer-Attacke festgenommen

Die Beamten vollzogen zudem die Festnahme eines wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung gesuchten tunesischen Staatsangehörigen. Der 17-Jährige soll am Nachmittag des 12. Jänner 2026 am Keplerplatz einen 22-jährigen Bekannten mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. „Durch die professionelle und effiziente Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum geleistet werden“, teilt die Polizei abschließend mit.