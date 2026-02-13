121 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen auf Wiener Straßen

Bei Schwerpunktkontrollen auf Wiener Straßen wurden insgesamt 121 Anzeigen ausgestellt, zwei Personen festgenommen und vier Kennzeichen abgenommen. Auch mit einem alkoholisierten Lenker gab es einen Zwischenfall.

Im Raum Wien wurde durch das Stadtpolizeikommando Döbling von Mittwoch auf Donnerstag ein Planquadrat mit Kontrollschwerpunkt auf der Einhaltung des Kraftfahrgesetzes durchgeführt. Die Bilanz: 121 Anzeigen im Verkehrsbereich, vier Kennzeichenabnahmen, zwei Festnahmen.

Alkolenker musste Führerschein abgeben

Auf der A23 konnte ein in Schlangenlinien fahrender PKW-Lenker angehalten werden, dem aufgrund seiner Alkoholisierung (1,4 Promille) der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Nach der Anhaltung eines Lkw wurde festgestellt, dass der Lenker Schwarzarbeit leistete. Unterstützend wurde die Finanzpolizei hinzugezogen, welche die weitere Amtshandlung im Bezug auf den Verdacht der Schwarzarbeit führte.