Polizei rüstet sich für Fan-Ansturm beim 348. Wiener Derby

Am Sonntag steigt in der Generali Arena das 348. Wiener Derby zwischen FK Austria Wien und SK Rapid. Die Polizei warnt wegen des zu erwartenden großen Besucheraufkommens rund um das Stadion vor Verkehrsbehinderungen.

Am Sonntag, den 15. Februar 2026, findet in der Generali Arena mit dem 348. Wiener Derby das Fußball-Bundesliga-Spiel FK Austria Wien gegen SK Rapid statt. Im Zusammenhang mit dem Sportereignis wurden ein Sicherheitsbereich sowie eine Durchsuchungsverordnung erlassen. „Durch die Fußballveranstaltung (Spielbeginn 17 Uhr) ist insbesondere im Zuge des Besucherzu- und -abstromes im Bereich rund um die Generali-Arena mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen“, kündigt die Polizei ein.

Verkehrssperren möglich

Auf dem Verteilerkreis Favoriten (Altes Landgut), der Endlichergasse, der Ludwig von Höhnelgasse der Laaer-Berg-Straße, der Favoritenstraße, der Theoder-Sickel-Gasse sowie der Absberggasse und dem Bereich des Reumannplatzes kann es zu kurzfristigen Verkehrssperren und -verzögerungen kommen.