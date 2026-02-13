Zimmer in Vollbrand: „Flammen schlugen aus einem Fenster“

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde in der Nacht auf Freitag, 13. Februar 2026, zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Meidling gerufen. Im ersten Stock stand ein Zimmer in Vollbrand.

Gegen Mitternacht ist die Berufsfeuerwehr in die Schönbrunner Schloßstraße gerufen worden. Vor Ort zeigte sich schon von außen, dass ein Zimmer in Vollbrand stand. „Flammen schlugen aus einem Fenster, das Stiegenhaus war stark verraucht“, weiß die Feuerwehr nun. Mehrere Hausbewohner machten an den Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam, woraufhin die Feuerwehrleute umgehend unter Atemschutz eine Löschleitung über das Stiegenhaus legten und zeitgleich den Außenangriff starteten, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche zu verhindern.

Sechs Personen an Berufsrettung übergeben

Parallel dazu wurden das Stiegenhaus und daran angrenzende Wohnungen von Atemschutztrupps kontrolliert, die Bewohner der Brandwohnung fand man im Zugangsbereich ihrer Wohnung. Die beiden und vier weitere Personen mitsamt einem Hund wurden schließlich mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. Sie alle wurden schließlich auch der Sonder-Einsatzgruppe der Berufsrettung übergeben. Den Brand konnten die Florianis – im Einsatz standen 27 Einsatzkräfte mit sechs Autos – rasch löschen. Die Brandursachenermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.