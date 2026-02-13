Gasaustritt in Wien-Döbling sorgt für Großeinsatz

In Wien-Döbling rückten die Einsatzkräfte Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz aus. Grund dafür war eine beschädigte Gasleitung bei einem Gebäude und ein folgender Gasaustritt. Laut „Kronen Zeitung“ herrschte auch Explosionsgefahr. Daher wurde die Gaszufuhr von den Wiener Netzen umgehend abgestellt, die Polizei sperrte auch den Straßenabschnitt. Auch die Feuerwehr war – vor allem für Lüftungsmaßnahmen und einen Brandschutz – da, die Berufsrettung hatte ebenfalls mehrere Einsatzfahrzeuge abgestellt. Für den Fall der Fälle, der glücklicherweise nicht eingetroffen ist. Verletzte dürften nämlich nicht zu beklagen gewesen sein, wie es heißt.