„Vorrang geben“ missachtet? Auto mit Streifenwagen kollidiert

An der Kreuzung Favoritenstraße und Gellertgasse ist es Freitagnachmittag, am 13. Februar 2026, zu einem schweren Unfall gekommen, wie die Polizei berichtet. Laut ersten Zeugenaussagen soll ein Autofahrer bei der Einfahrt in die Kreuzung das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben. In weiterer Folge sind er und ein Streifenwagen der Polizei kollidiert. Der 65-jährige Autofahrer und zwei Beamte wurden leicht verletzt und wurden durch die Berufsrettung und weitere Rettungsdienste erstversorgt und schließlich in ein Spital gebracht. Die Erhebungen zum Unfallhergang hat das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernommen.