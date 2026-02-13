Wasserleiche in Klosterneuburg geborgen

Viel sei noch nicht bekannt, es habe sich jedenfalls um eine Wasserleiche gehandelt, erklärt ein Pressesprecher der Polizei gegenüber 5 Minuten. Diese wurde um die Mittagszeit von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg geborgen, wie die Florianis auf Facebook erklären. Noch ist unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch zu den Umständen ist bisher nichts bekannt. Eine Leichenbeschau am Samstag soll etwas Licht in den Fall bringen.