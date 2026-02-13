Skip to content
/ ©Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Einsatz der Feuerwehr Klosterneuburg.
Die Florianis der Klosterneuburger Feuerwehr haben den Leichnam geborgen.
Klosterneuburg
13/02/2026
Um die Mittagszeit

Wasserleiche in Klosterneuburg geborgen

Am heutigen Freitag, 13. Februar 2026, wurden die Einsatzkräfte nach Klosterneuburg (Niederösterreich) gerufen. Vor Ort wurde eine Leiche aus einem Durchstich geborgen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Viel sei noch nicht bekannt, es habe sich jedenfalls um eine Wasserleiche gehandelt, erklärt ein Pressesprecher der Polizei gegenüber 5 Minuten. Diese wurde um die Mittagszeit von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg geborgen, wie die Florianis auf Facebook erklären. Noch ist unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch zu den Umständen ist bisher nichts bekannt. Eine Leichenbeschau am Samstag soll etwas Licht in den Fall bringen.

