„In der ganzen Stadt“: Ab wann Schneefall in Wien einsetzen soll

Gegen Abend hin wird in Wien am Samstag, 14. Februar 2026, Regen einsetzen, der bald zu Schneeregen und dann in der Nacht auf Sonntag sogar zu Schneefall wird.

Wien könnte vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder anzuckern.

Schon in der Früh überwiegt über Wien dichte Bewölkung, in den Abendstunden dürfte dann auch langsam leichter Regen einsetzen, berichtet die „GeoSphere Austria“ nun. Schon bald wird dieser aber zu Schneeregen, in der Nacht auf Sonntag geht der Niederschlag dann „in der ganzen Stadt“ in Schneefall über. Die Frühtemperaturen liegen noch zwischen ein Grad am Stadtrand und fünf Grad in der Innenstadt, am frühen Nachmittag könnte es bis zu neun Grad haben.