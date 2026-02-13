/ ©5 Minuten
„In der ganzen Stadt“: Ab wann Schneefall in Wien einsetzen soll
Gegen Abend hin wird in Wien am Samstag, 14. Februar 2026, Regen einsetzen, der bald zu Schneeregen und dann in der Nacht auf Sonntag sogar zu Schneefall wird.
Schon in der Früh überwiegt über Wien dichte Bewölkung, in den Abendstunden dürfte dann auch langsam leichter Regen einsetzen, berichtet die „GeoSphere Austria“ nun. Schon bald wird dieser aber zu Schneeregen, in der Nacht auf Sonntag geht der Niederschlag dann „in der ganzen Stadt“ in Schneefall über. Die Frühtemperaturen liegen noch zwischen ein Grad am Stadtrand und fünf Grad in der Innenstadt, am frühen Nachmittag könnte es bis zu neun Grad haben.
Magst du Schnee?
Ja, ich liebe den Winter.
Manchmal, aber nicht zu viel.
Nein, Schnee ist mir zu kalt.
Ich finde Schnee nur schön in den Bergen.
Abgestimmt: Mal
