Jahresbilanz 2025: Samariterbund Wien rund um die Uhr im Einsatz

Der Samariterbund Wien zieht Bilanz für 2025. Rund um die Uhr halfen die Mitarbeiter bei Rettungen, Pflege und sozialen Hilfen. Insgesamt gab es 280.000 Transporte und 262.000 Stunden mobile Pflege.

Der Samariterbund Wien blickt auf ein intensives Jahr 2025 zurück: Immer mehr Menschen sind auf die verschiedenen sozialen Hilfsleistungen des Samariterbundes angewiesen. So leisteten die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Vorjahr rund 280.000 Rettungs- und Krankentransporte und 262.000 Stunden in der mobilen Pflege. Die Sanitäterinnen und Sanitäter des Samariterbundes Wien standen das ganze Jahr über auch bei unzähligen Veranstaltungen für medizinische Notfälle parat. Etwa beim Donauinselfest, bei ÖFB-Länderspielen und Vereinsspielen, bei sämtlichen Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle oder auch am Silvesterpfad.

Samariterbund Wien: Das Jahr in Zahlen In den fünf Sozialmärkten des Wiener Samariterbundes stieg die Zahl der Kund:innen im vergangenen Jahr auf 26.000 Personen. 1.300 Tonnen Lebensmittel konnten im Vorjahr gerettet und in den Sozialmärkten angeboten werden.

Beim Samariter Suppentopf wurden 86.800 warme Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben.

In den Beratungsstellen wurden 7.498 Menschen in Notsituationen unterstützt.

125 Kinder haben in den LernLEOs Hilfe bekommen, um schulisch aufzuholen. 1.845 Kinder und Jugendliche haben einen Nachmittags-Workshop zur Stärkung ihrer Resilienz besucht.

2.008 Hilfesuchende wurden vor der Obdachlosigkeit bewahrt und erhielten neben einem sicheren Schlafplatz auch menschliche Wärme. Im Internetcafé ZwischenSchritt wurde 6.500 Mal Menschen geholfen, die sonst keinen Zugang zur digitalen Welt haben.

Auch Wissen für den Ernstfall wurde wieder vermittelt – 8.840 Wienerinnen und Wiener lernten in Erste-Hilfe-Kursen, lebensrettende Sofortmaßnahmen anzuwenden.

Zudem wurden 411 neue Rettungssanitäter:innen ausgebildet.

Insgesamt 1.315 Zivildienstleistende haben sich im Vorjahr mit dem Samariterbund Wien dem Dienst am Menschen verschrieben.

„Das alles ist nur möglich dank des täglichen Einsatzes unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, ohne deren überwältigendes Engagement keine noch so gute Idee umgesetzt werden könnte“, so Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien. „Auch 2026 möchten wir mit Professionalität und viel Engagement einen wichtigen Beitrag für die Wienerinnen und Wiener leisten.” Viele Angebote des Samariterbund Wiens sind spendenfinanziert und getragen vom Engagement Freiwilliger – vom Samariter Suppentopf über die LernLEOs bis hin zum Bereich Pflege.