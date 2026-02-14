Alkolenker baut Unfall: Auto überschlägt sich mehrmals

In Niederösterreich kam es am Freitagabend zu einem Unfall. Ein Alkolenker kam von der Straße ab.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 13. Februar 2026, gegen 20.20 Uhr, auf der L96 im Gemeindegebiet von Wang. Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs lenkte einen Pkw aus Richtung Steinakirchen am Forst kommend in Fahrtrichtung Randegg. Der Mann soll vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei deswegen von der Fahrbahn abgekommen.

Alkotest verlief positiv

Erste Erhebungen der Bediensteten der Polizeiinspektion Gresten und Scheibbs ergaben, dass sich der Pkw mehrmals überschlagen haben dürfte. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten verbracht. Ein mit dem 36-jährigen Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die L96 für rund 20 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Mann aus dem Bezirk Scheibbs wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.