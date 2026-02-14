Buslenker angezeigt: Unfall durch Sekundenschlaf fordert drei Verletzte

Ein Reisebus ist auf der S2 in Wien nach einem Sekundenschlaf des Lenkers von der Fahrbahn abgekommen und in Schieflage geraten. Drei Insassen wurden leicht verletzt.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden gestern in den frühen Morgenstunden aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Schnellstraße S2 alarmiert. Der österreichische Lenker (50 Jahre alt) eines Reisebusses hatte eigenen Angaben zufolge durch Sekundenschlaf kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Drei Personen verletzt

Der Bus war daraufhin über den Pannenstreifen auf den angrenzenden Grünstreifen und in weiterer Folge auf die dortige Böschung und in Schieflage geraten. Dem Lenker war es jedoch gelungen, den Bus zu stabilisieren, auf die Fahrbahn zurückzulenken und den Notruf zu verständigen. Durch die abrupten Fahrbewegungen und die Neigung des Busses wurden drei der Insassen leicht verletzt. Eine 29-jährige Frau musste vor Ort notfallmedizinisch von einem Rettungsdienst versorgt werden, konnte aber in häusliche Pflege entlassen werden.

Buslenker angezeigt

Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, unter anderem wurde die vordere Außenschwenktür abgerissen. Aufgrund des außergewöhnlichen Ermüdungszustandes des 50-jährigen Lenkers wurden ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Erhebungen übernommen.