Morddrohung an der Kasse: Bewaffneter Ladendieb (24) in festgenommen

„Am Freitagabend kam es im 16. und im 17. Bezirk zu zwei Vorfällen mit aggressiven mutmaßlichen Ladendieben“, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in Wien-Ottakring. Ein 24-jähriger ungarischer Staatsangehöriger wurde von Mitarbeitern einer Supermarktfiliale angehalten. Laut Polizei hatte er „Lebensmittel und Hygieneartikel in seinen Rucksack gepackt und damit ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert“.

Er habe mit dem Umbringen gedroht

Als die Angestellten die Polizei verständigten, „soll der Mann sie mit dem Umbringen bedroht haben“. Gegenüber den einschreitenden Beamten habe er die Vorwürfe zunächst bestritten. Bei der Durchsuchung seien jedoch „das mutmaßliche Diebesgut sowie ein Springermesser“ gefunden worden. Gegen den 24-Jährigen bestand bereits „ein behördliches Waffenverbot sowie eine aufrechte Festnahmeanordnung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl“. Er wurde festgenommen und „über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt“.

Zweiter Vorfall: 3,18 Promille in Hernals

Nur wenige Stunden später, gegen 18.45 Uhr, kam es in Wien-Hernals zu einem weiteren Einsatz. Ein „augenscheinlich stark alkoholisierter 58-jähriger polnischer Staatsangehöriger“ soll in einem Supermarkt zunächst „zwei Wodkaflaschen zerbrochen und dann aus eigenem zu Boden gestürzt sein“. Eine 37-jährige Mitarbeiterin, die helfen wollte, „soll dieser am Arm gepackt und mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben“. Anschließend habe der Mann „mit einer gefüllten Einkaufstasche ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen“. Alarmierte Beamte konnten den Tatverdächtigen vor der Filiale anhalten und vorläufig festnehmen. Ein Alkovortest ergab „eine Alkoholisierung von 3,18 Promille“. Der 58-Jährige wurde „wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls angezeigt“ und ebenfalls über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.