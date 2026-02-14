2 Promille, 22 Anzeigen: Schrott-LKW-Fahrer gestoppt

In Wien-Favoriten konnten Polizisten einen LKW-Fahrer aufhalten, der so einige Vergehen im Gepäck hatte. Mit an Bord: 2 Promille.

Beamte des Stadtpolizeikommando Favoriten beobachteten gestern Nachmittag auf der Raxstraße einen LKW-Lenker, der auf einer Vorrangstraße im Ortsgebiet vorschriftswidrig umkehrte. Die Polizisten führten daraufhin eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der 44-jährige Lenker nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

2 Promille und 22 Anzeigen

Ein durchgeführter Alkovortest ergab zudem eine Alkoholisierung von 2Promille. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeugs wurden zahlreiche technische Mängel festgestellt. Die Begutachtungsplakette des LKW war seit über einem Jahr abgelaufen. Zu den schweren Mängeln zählten unter anderem eine funktionsuntüchtige Feststellbremse, eine unzureichende Bremswirkung der Betriebsbremse sowie ein loser Fahrersitz. Aufgrund von Gefahr in Verzug wurden die Kennzeichen des LKW vorläufig abgenommen. Gegen den Lenker sowie gegen den Zulassungsbesitzer wurden insgesamt 22 Anzeigen erstattet.