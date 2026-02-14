Schlagring-Attacke in Simmering – 19-Jähriger angezeigt

Ein Streit zwischen einem Paar in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering ist am Freitagabend eskaliert. Ein 52-jähriger Autofahrer wollte helfen... und wurde dabei offenbar selbst zur Zielscheibe.

Ein 52-jähriger Autofahrer bewies gestern Abend Mut und wollte einer Frau bei einem lautstarken Streit zu Hilfe eilen.

„Als ein 52-jähriger PKW-Lenker gestern einen lautstarken Streit zwischen einem Paar in der Geiselbergstraße, im 11. Bezirk, beobachtete, in dessen Zuge der Mann die Frau gewaltsam am Arm gepackt haben soll, stieg er kurzerhand aus seinem Fahrzeug um der Frau zu Hilfe zu eilen“, so die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung.

Helfer wurde bedroht

Der 19-jährige Tatverdächtige soll daraufhin den Helfer bedroht haben. Laut Polizei habe er ihn „gefährlich bedroht und versucht haben, mit einem Schlagring auf diesen einzuschlagen“. Die Beifahrerin des 52-Jährigen alarmierte umgehend die Polizei. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering eintrafen, zeigte sich der 19-Jährige „zunächst aggressiv und uneinsichtig – er wurde vorläufig festgenommen“. Den Schlagring, den der Tatverdächtige „bei Ansichtig werden der Polizei weggeworfen hatte“, konnten die Beamten in einem nahegelegenen Blumenbeet sicherstellen.

Anzeige und Waffenverbot

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der amtsbekannte 19-Jährige „nach den Bestimmungen des Waffengesetzes sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt“. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde niemand.