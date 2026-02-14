Leerstehende Wohnung für Drogendeals genutzt: Mann festgenommen

In einer aufgebrochenen, leerstehenden Wohnung im 16. Bezirk wurden zwei Männer auf frischer Tat bei einem mutmaßlichen Suchtmittelhandel erwischt. Einer der Tatverdächtigen wurde festgenommen.

Als der Eigentümer einer leerstehenden Wohnung im 16. Bezirk gestern Abend bemerkte, dass deren Eingangstüre scheinbar gewaltsam aufgebrochen worden war, wählte er den Polizeinotruf. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring, die kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnten im Inneren der Wohnung zwei Männer auf frischer Tat bei einem mutmaßlichen Suchtmittelhandel ertappen.

31-Jähriger festgenommen

Der 31-jährige Tatverdächtige (Sta.: Algerien) zeigte sich geständig, die Wohnung aufgebrochen zu haben, um dort Suchtmittel zu verkaufen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten 33 Baggies mit Cannabis (insg. rund 200 Gramm), 38 Baggies mit Kokain (insg. rund 100 Gramm) und verschreibungspflichtige Medikamente vor. Zudem einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe in szenetypischer Stückelung, mehrere elektronische Waagen, drei Mobiltelefone und mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt, der 31 Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Drogen konsumiert und gekauft

Der zweite Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann (Sta.: Syrien), gab an, zunächst gemeinsam mit seinem Bekannten Suchtgift konsumiert und anschließend eine geringe Menge von diesem erworben zu haben. Beide Männer wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Gegen den 31-Jährigen wurden zudem Anzeigen nach dem Rezeptpflichtgesetz sowie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung erstattet. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert